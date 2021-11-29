Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı'nın hedeflerinden biri olan çocuk istismarı ile etkin mücadele faaliyetleri kapsamında; cinsel istismara maruz kalmış çocukların korunmasını sağlamak, örselenmesini asgariye indirmek için Çocuk İzlem Merkezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

GAMER toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat ŞAHİN, Vali Yardımcısı Ali Muhittin VAROL, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin SARUHAN, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Handan Serap ÖZYAYLA KENAR, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim TARI, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan BAŞTÜRK, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet MERMER ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ilimiz çocuk izlem merkezinde verilen hizmetlerin ilgili kurum ve kuruluşlar iş birliği ile daha etkin bir şekilde sunulabilmesi açısından alınacak tedbirler ve önlemler değerlendirildi.

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan KESER tarafından "Çocuk İzlem Merkezi Tanıtımı ve İşleyişi" konulu sunumu yapılarak, planlanan çalışmalar kapsamında ilgili kurul üyelerinin fikir, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

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