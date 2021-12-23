AYDIN (İHA) - Aydın'da Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı'nın hedeflerinden biri de çocuk istismarı ile etkin mücadele faaliyetleri kapsamında; cinsel istismara maruz kalmış çocukların korunmasını sağlamak, örselenmesini asgariye indirmektir. Bu kapsamda Aydın Çocuk İzlem Merkezi'nde verilen hizmetlerin ilgili kurum ve kuruluşlar işbirliği ile daha etkin bir şekilde sunulabilmesi açısından Vali Yardımcısı Cemal Şahin, Cumhuriyet Savcısı Aydın Karabıçak ve Sağlık İl Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Vali Yardımcısı Şahin başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımlarıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda 'Çocuk İzlem Merkezi 2020-2021 Yılı Çalışmaları' konulu sunum Aydın Çocuk İzlem Merkezi yetkilileri tarafından kurula arz edilerek planlanan çalışmalar ve işleyiş kapsamında ilgili kurul üyelerinin fikir, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi. - AYDIN