Çocuk İsteyen Ebru Polat, Baba Adayına Şart Koştu: Göbeği Olmasın

Çocuk İsteyen Ebru Polat, Baba Adayına Şart Koştu: Göbeği Olmasın

Yaptığı ilginç çıkışlarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, çocuk yapmak istediğini belirterek "Sporcu bir kadınım ve göbekli bir erkek olsun istemem" dedi.

Şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz akşam Esentepe Teddy'de sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Polat, her sahnesinin kendisi için ayrı bir heyecan olduğunu belirtti.

"ÇOCUK İSTİYORUM AMA..."

Özel hayatı ile ilgili ise şarkıcı, "Hayatıma kimseyi kabul etmiyorum. Çünkü aradığım insanı bulamadım ve bulamıyorum. Son altı aydır hayatımda kimse yok, baksanıza Alişan bile evlendi. Artık bende evleneyim, çocuk sahibi olayım istiyorum. Fakat sporcu bir kadınım ve göbekli bir erkek olsun istemem" dedi.

Ebru Polat'ın konserinden kareler;

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