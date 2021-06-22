ERÜ'de çocuk istismarını önlemeye yönelik program başlatıldı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi Projesi"nin eğitim programı Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) başladı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi Projesi"nin eğitim programı Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) başladı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programı 25 Haziran'a kadar 5 oturumda gerçekleştirilecek.

150 rehber öğretmen ve 100 sınıf öğretmeninin katılımının planlandığı etkinlikte öğretmenlere tıp, eğitim, hukuk ve iletişim disiplinlerinin birikimiyle çocuk istismarının tüm boyutlarına ilişkin görsel, işitsel, basılı ve elektronik öğrenme araçlarıyla eğitim veriliyor.

Eğitim programı, çocuk istismarı gibi konuların sağlıklı bir şekilde tespitinde stratejik potansiyel içeren öğretmenlerin hem konuya ilişkin bilgi, bilinç ve farkındalıklarını hem de soruna ilişkin süreç yönetimi becerilerini güçlendirerek öğretmeye ve öğrenmeye güçlü bir şekilde odaklanmalarını amaçlıyor.

ERÜ koordinatörlüğünde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Nottingham Trent University (İngiltere) ve Hochschule für Öffentliche Verwaltung (Almanya) işbirliğiyle yürütülen projenin eğitim ve farkındalık faaliyetleri, önümüzdeki günlerde rehberlik araştırma merkezleri, öğretmen adayları, ilgili sivil toplum kuruluşları ve medyaya dönük devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin