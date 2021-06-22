ERÜ'de çocuk istismarını önlemeye yönelik program başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ERÜ'de çocuk istismarını önlemeye yönelik program başlatıldı

ERÜ'de çocuk istismarını önlemeye yönelik program başlatıldı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi Projesi"nin eğitim programı Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) başladı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi Projesi"nin eğitim programı Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) başladı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programı 25 Haziran'a kadar 5 oturumda gerçekleştirilecek.

150 rehber öğretmen ve 100 sınıf öğretmeninin katılımının planlandığı etkinlikte öğretmenlere tıp, eğitim, hukuk ve iletişim disiplinlerinin birikimiyle çocuk istismarının tüm boyutlarına ilişkin görsel, işitsel, basılı ve elektronik öğrenme araçlarıyla eğitim veriliyor.

Eğitim programı, çocuk istismarı gibi konuların sağlıklı bir şekilde tespitinde stratejik potansiyel içeren öğretmenlerin hem konuya ilişkin bilgi, bilinç ve farkındalıklarını hem de soruna ilişkin süreç yönetimi becerilerini güçlendirerek öğretmeye ve öğrenmeye güçlü bir şekilde odaklanmalarını amaçlıyor.

ERÜ koordinatörlüğünde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Nottingham Trent University (İngiltere) ve Hochschule für Öffentliche Verwaltung (Almanya) işbirliğiyle yürütülen projenin eğitim ve farkındalık faaliyetleri, önümüzdeki günlerde rehberlik araştırma merkezleri, öğretmen adayları, ilgili sivil toplum kuruluşları ve medyaya dönük devam edecek.

ERÜ'de çocuk istismarını önlemeye yönelik program başlatıldı
ERÜ'de çocuk istismarını önlemeye yönelik program başlatıldı
ERÜ'de çocuk istismarını önlemeye yönelik program başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin...
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı.
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla katıldı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla katıldı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ERÜ'de çocuk istismarını önlemeye yönelik program başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 16:21:00. #1.15#

title