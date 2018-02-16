Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun Temsilciliğince "Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı" düzenlendi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, anne ve babanın becerilerinin yeterince gelişmemesi nedeniyle çocuklarına kötü muamele yapabildiklerini söyledi.

Küçük sosyoekonomik düzey, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, küçük yaşta çocuk sahibi olma, anne ve babanın çocukluğunda kaldığı ihmal ve istismar, aile içi şiddet, aşırı kalabalık aile ve çevre koşullarının çocuk ihmal ve istismarının nedenlerinin başında geldiğini anlatan Vali Kaymak, özellikle şiddetin yoğun görüldüğü aile yapılarında çocuk ihmal ve istismarına da rastlandığını dile getirdi.

Aile içi şiddet ve çocuk istismarının önlenmesinde en önemli aracın eğitim olduğuna işaret eden Kaymak, dünyada her yıl 100 milyon çocuğun fiziksel ve cinsel istismar ile ihmale uğradığını, binden fazla çocuğun da bu nedenle öldüğünün tahmin edildiğini kaydetti.

KADEM Samsun Temsilcisi Meral Kıvırcı ise, çocuk istismarı ve ihmalinin bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çekti.

Son yıllarda çocuk istismarı ve ihmalinin arttığını vurgulayan Kıvırcı, "İngiltere'de haftada 4, Amerika'da ise günde 3 çocuk, çocuk istismarı ve ihmali nedeniyle ölmektedir. 4 yaşın altında her bin çocuktan biri fiziksel istismara uğramaktadır. Çocukluk çağı travmaları içinde çocuk istismarı, yenilebilirliği, çocuğa genellikle en yakınlarınca yapılıyor olması nedeniyle tanımlanması ve tedavi edilmesi en zor travma olarak nitelendirilmektedir." diye konuştu.

İhmal nedeniyle çocuğun fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz etkilendiğini belirten Kıvırcı, şunları söyledi:

"Toplumsal sorunlarımızdan biri olan çocuk istismarı konusu üzerinde önemle, hassasiyetle durmak, ciddi eylem planları hazırlamak ve uygulamak zorundayız. Çocuk istismarının önlenmesi, çocukların zarar görmemesi için konuyla ilgili profesyonel meslek gruplarının konuyu öğrenmeleri, tanı ve tedavi için detaylı bilgilere sahip olmaları gerekmektedir. Bunun ötesinde istismarın ortaya çıkması için koruyucu çalışmalar yapılması, ayrıca konu ile ilgili farkındalık oluşturarak duyarlılığın artırılması çok önemlidir."