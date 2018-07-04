Çocuk İstismarına Tepkiler

Kilis Eğitim-Bir-Sen Başkanı Bekir Şen, çocuklara yapılan cinsel istismara ve kaçırma vakalarına tepki gösterdi.

Şen, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde çocuklara yönelik istismar ve kaçırılma eylemlerinin arttığına dikkat çekerek, acil tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Caydırıcı önlemler alınması gerektiğinin altını çizen Şen, şunları kaydetti:

"Bu menfur olaylar ile yeniden çocukların korunması için acil yasal düzenlemeler yapılması üzerine birçok tartışma yapılıyor. İlk olarak adi ve vahşi katillere hak ettikleri ceza verilmeli. Sonrasında mesele sadece ceza boyutuyla bırakılmadan bu tür vahşetleri ortaya çıkaran etmenler hassas bir şekilde analiz edilmeli, caydırıcı cezaların yanında önleyici tedbirler alınmalı. Çocukları koruma konusunda bütünlük arz eden bir tarzda eğitim, hukuk ve sosyal boyutlarıyla konu bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır."

Bakanlıkların, STK'ların ve üniversitelerin iş birliği yapması gerektiğini ifade eden Şen, medyanın doğru kullanılması gerektiğine dikkat çekti.