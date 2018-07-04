Çocuk İstismarına Tepki Yürüyüşü - Bursa/

Bursa kent merkezi ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çocuk istismarını protesto amacıyla yürüyüşler düzenlendi.

Bursa'da "Çocuğuma Dokunma" etkinliği kapsamında merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde toplanan grup, slogan atarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Esra Yalçın Ünal, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ve Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirmek ve çocuk istismarı olaylarını protesto etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Son günlerde yaşananların herkesi derinden üzdüğünü vurgulayan Ünal, "Bugün Eylül, yarın başka bir çocuğumuzu, canımızı insanlıktan nasibini almamış canilerin ellerinde kaybetmekten artık bıktık, tükendik. Cinsel istismar kime yapılırsa yapılsın suçtur, bu bir hastalıktır." dedi.

Ünal, bu suçları işleyenlerle ilgili caydırıcı cezai yaptırımların hayata geçirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Aralarında çocukların da bulunduğu kalabalık, Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir için alana karanfiller bıraktıktan sonra dağıldı.

Balıkesir'deki yürüyüş

Ayvalık'ta ise Bağımsız Kadın İnisiyatifi üyesi kadınlar, ilçe merkezinde yürüyüş yaparak çocuk istismarı olaylarına tepki gösterdi.

Nebahat Gülhan, grup adına yaptığı açıklamada, kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yönelik şiddetin son bulmasını istediklerini belirtti.

En son Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir'in ölümleriyle derinden sarsıldıklarını anlatan Gülhan, suçluların yakalanarak gerekli cezaya çarptırılmalarını talep etti.

Bir süre slogan atan katılımcılar daha sonra dağıldı.