Çocuk İstismarı ve Ölümlerine Tepkiler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, "Küçük Bedenime Dokunma" sloganıyla tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ödemişli Rahime Baykal'ın sosyal medya üzerinden daveti üzerine vatandaşlar ilçenin pazar yerinde bir araya geldi.

Pazar yerinde başlayan yürüyüş Ödemiş Hükümet Konağı önünde son buldu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Baykal, insanın yaşamının doğduğu andan itibaren çevresiyle kurduğu ilişkiyle anlam kazandığını söyledi.

Çocukların güvensiz bir yaşam hak etmediğini belirten Baykal, şöyle konuştu:

"Çocuklar öldürülmesin. Sokakta, parkta bizim çocukluğumuzdaki gibi güvenle

oynayabilsinler. Çocuklar için daha çok, kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar,

okullar, çocuk hastaneleri oluşturulmalı. Bunlar düzenli olarak kontrol

edilmeli. Çocuklarımıza evde, okulda her ortamda, insan sevgisi, doğa sevgisi,

hayvan sevgisi aşılamalıyız. Paylaşmayı, birbirine güven duymayı

öğretmeliyiz. Bütün bunları güvenli bir toplumda başarabiliriz. Ahlaklı ve

adil bir toplum olmak için çocuklarımızdan başlamalıyız. Aciz olana saldırmak

acizliktir."