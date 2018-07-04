Çocuk İstismarı ve Ölümlerine Tepkiler

Samsun'da toplanan bir grup, yürüyüş yaparak çocuk istismarı ve ölümleri olaylarını protesto etti.

Uğur Mumcu Parkı'nda, sosyal medya üzerinden haberleşerek toplanan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan grup adına açıklama yapan Elif Yaz, vatanı korumanın çocukları korumakla başladığını söyledi.



Son yıllarda insani değerlerin hızla kaybolduğunu savunan Yaz, "Bu gün burada Eylül'ün, Leyla'nın ve tüm cinsel istismara uğrayıp yaşamalarına son verilmiş yavrularımızın annesi, babası ve kardeşiyiz. Son 3 yılda 13 bin çocuğumuzun hayallerinin, hayatlarının elinden alındığını biliyor musunuz?" diye konuştu.



Elif Yaz, çocukların çoğu zaman en yakınları tarafından cinsel istismara uğradığını dile getirerek, bu duruma sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.



Çocuklara yönelik suçlara daha caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğini söyleyen Yaz, şunları kaydetti:



"Artık seyirci ve sessiz kalma vakti değil. Bizler o yavruların sessiz çığlığı olmak zorundayız. O pis ellerinizi, o pis bedeninizi, o pis zihniyetinizi çekin artık çocukların üzerinden. TBMM'in ilk icraatı çocuk istismarı ve çocuk tecavüzleri için caydırıcı ve en ağır cezalar olmalı."



Gruptakiler, basın açıklamasının ardından polisin dağılmaları yönündeki uyarısına rağmen yürüyüş yapmak istedi.

Buna izin verilmemesi üzerine çevik kuvvet ile aralarında arbede yaşanan gruptakiler, gerekli izni almalarının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada bir süre daha slogan atan grup, İstiklal Marşı okuyup dağıldı.