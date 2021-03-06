Çocuk istismarı varsa bu hattı arayın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çocuk istismarı varsa bu hattı arayın

06.03.2021 07:40 | Son Güncelleme: 06.03.2021 07:43
Çocuk istismarı varsa bu hattı arayın

Çeşitli toplumsal konularda projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşu Nirengi Derneği... Derneğin son projelerinden biriyse çocuk istimarına yönelik.

Çeşitli toplumsal konularda projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşu Nirengi Derneği... Derneğin son projelerinden biriyse çocuk istimarına yönelik.  Kurum, Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek Hattı'nı kurdu ve bu sayede hem çocuk istismarı vakalarının yasal mercilere bildirilmesi konusunda yönlendirme yapıyor hem de 18 yaş altı istismar mağduru çocukların, bakım verenlerinin veya konudan haberdar olan çocukla ilişkili kimselerin yasal ve psikososyal ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor.

Fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal istismar mağduru bir çocuğun ebeveyni ya da çocuğu tanıyan bir kişi doğrudan hattı aradığında, durumu nereye ihbar edeceği, soruşturma süreci gibi konularda bilgi veriliyor.

Şüphe etmeniz yeterli!

Hattı aramak için somut deliller gerekmiyor, 'şüphe' yeterli... İyi niyetle, çocuk istismarına karşı ihbarda bulunan kişiler kanunen korumada oluyor.

Proje kapsamında sömürü ve şiddet tehdidi altında olan her çocuğa destek sağlanıyor. Hafta içi 10.00-19.00  saatleri arasında ücretsiz hizmet veren destek hattı: 0850 216 53 67

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Lady Gaga Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Selim
Spor Mesut Özil Caner Erkin Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuk istismarı varsa bu hattı arayın - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 07:44:44. #1.14#
title