Çocuk İstismarı Konulu Panel Düzenlendi

Düzce Üniversitesinde (DÜ) Çocuk İstismarı konusunda alınacak önlemler hakkında Çocuk İstismarı Farkındalık Paneli düzenlendi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda DÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu öğrencilerinin düzenlediği programda, istismarın çocuklar üzerindeki etkisi, bu konuda aile bireylerine düşen görevler ve onları daha iyi anlamak için istismara maruz kalan çocukların psikolojisi çerçevesinde üniversite öğrencilerinin fikirleri alındı.

Programda, öğrencilerin çocuk istismarı konusundaki fikir beyanlarının ardından, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Salığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem Yektaş öğrencilere bir sunum yaptı.

Çocuk istismarını, duygusal, fiziksel ve cinsel istismar olarak ele aldıklarını ifade eden Yektaş, şöyle devam etti:

"Çocuklarda ihmal, bizim istismar tipleri arasında en sık rastladığımız ve ruhsal anlamda da çocukta en fazla etki bırakan bir türdür. İhmal, bir nevi olması gereken ebeveyn çocuk ilişkisinin olmamasıdır. İhmal edilen çocuklar en sık yaşamın ilk yıllarında ihmale uğruyor. Fiziksel olarak ihmal demek çocuğun yetersiz beslenmesi, giyinmesi, barınması, bakımı ya da gözetimi sonucu, çocuğun tehlike ya da zarara sokulmasıdır.

Duygusal ihmal ise çocuğa yeterli duygusal yakınlık ve duygusal destek sağlanamamasıdır. Çocuğun aile içi şiddete tanık olmasını engelleyememesi de duygusal istismar olarak karşımıza çıkıyor."

Programda, aile danışmanı Rümeysa Köse "Okulda istismar, rehber öğretmene ve aileye düşen görevler" konusunda sosyal hizmet uzmanı "Yasin Ergül ise Cinsel istismar vakalarında aile ve sosyal politikalar bakanlığının sorumlulukları" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Program soru, cevap bölümü ile sona erdi.