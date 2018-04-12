Çocuk İstismarı Kanun Tasarısı İçin AK Parti'den CHP ve MHP'ye Ziyaret

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, MHP ve CHP'yi ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri ile TBMM'de görüştü.

Akdağ ve beraberinde heyet önce MHP'yi ziyaret etti. Burada Akdağ, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, Aydın milletvekili Deniz Depboylu ve İstanbul milletvekili İsmail Faruk Aksu görüşme yaptı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Daha sonra Akdağ CHP'yi ziyaret etti. Burada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Katip üyesi ve CHP Bursa milletvekili Nurhayat Alcata Kayışoğlu, Ankara milletvekili Şenal Saruhan ve Tekirdağ milletvekili Candan Yüceer ile görüştü. Görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Akdağ ve Özkoç görüşmeden sonra açıklama yaptılar. Akdağ, büyük ölçüde kanun tasarısı ile ilgili olarak mutabık kaldıklarını söyleyerek, "Ortaya koyduğumuz maddelerin çocuk istismarı ile mücadeledeki eylem planımız için ciddi bir katkı vereceğine inanıyorum. Eylem planımız 2018 yılına ait bir eylem planıdır. Bundan sonraki yıllar içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız önümüzdeki beş yılı içine alarak bir eylem planı geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

Özkoç, Akdağ'ın Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü hatırlatarak, "Orada da görüşlerimizi ifade ettik. Bugün de milletvekili arkadaşlarımız ve bu konuda komisyonda olan arkadaşlarımızla birlikte uzun her ayrıntıyı tartıştık. Uzmanları ilgilendiren ve uzmanların bile ayrıştığı noktalar var. O konular dışında kalmak kaydıyla birbirimize destek vermeyi ve bu eylem planının bir an önce hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA