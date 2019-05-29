Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarına gözaltı
Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.
Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada gündem olan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.
Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından Abdullah Şevki imzasıyla yayımlanan Zümrüt Apartmanı isimli kitapta çocuk istismarının özendirici bir dille anlatılması, binlerce insanın sosyal medyada tepki göstermesine neden olmuştu. Kitapta yer alan ifadeler okurlar tarafından fark edilince kitaba yönelik eleştiriler hızla arttı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti
İmamoğlu, "PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim" çağrısı yaptığı iddialarına videoyla yanıt verdi