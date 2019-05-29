Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarına gözaltı

Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarına gözaltı

Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.

Çocuk istismarı ifadelerinin yer aldığı Zümrüt Apartmanı kitabının yazarına gözaltı

Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada gündem olan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından Abdullah Şevki imzasıyla yayımlanan Zümrüt Apartmanı isimli kitapta çocuk istismarının özendirici bir dille anlatılması, binlerce insanın sosyal medyada tepki göstermesine neden olmuştu. Kitapta yer alan ifadeler okurlar tarafından fark edilince kitaba yönelik eleştiriler hızla arttı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et