Çocuk İstismarı Düzenlemesi

Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, çocuk istismarına ilişkin toplumun verdiği tepkiye siyasetin duyarsız kalmayarak 6 bakanlığın bir araya gelmesiyle komisyon oluşturulmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Suiçmez, yaptığı yazılı açıklamada, çocuğun istismarı suçunun önlenmesini tartışırken, sorumluluğu sadece yasalara ve yargı organlarına yüklemenin hata olduğunu belirtti. Suiçmez, çocukların cinsel istismardan korunması sorumluluğunun tüm topluma ait olduğunu vurguladı.

Sorunun çözümünün ancak sorumluluğu paylaşan tüm kesimlerin üzerine düşeni yapmasıyla sağlanabileceğini ifade eden Suiçmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuğun istismarı suçunu değerlendirirken önleyici tedbirler ile yargılama sürecinde çocuğun örselenmemesini sağlayacak kaliteli bir yargılama aşaması sağlanmalıdır. Bu suçlarla mücadelenin en önemli ayağı suçun oluşmasını önleyici çalışmaları kurumsallaştırmak olmalıdır."

Suiçmez, önleyici mekanizmalar ile ihbar müesseselerinin kurumsallaştırılması ve yasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini aktararak, şunları belirtti:

"Çocuk ve velilerin bilinç düzeyini artırıcı çalışmalar ve bilgi, iletişim teknolojilerine yapılan vurgu son derece önemlidir. Cinsel istismar suçu ile mücadelede bir diğer önemli husus, yargılamaların sağlıklı yapılmasıdır. Cezalar ne kadar artırılırsa artırılsın, ensest mağduru bir çocuğun ailenin diğer bireylerinin baskısı nedeniyle ifadesini değiştirip tacizcisiyle aynı evi paylaşmaya devam etmesini engellemez. Bu sebeple soruşturma sürecinde mağdur çocuğun her anlamda desteklenmesi ve somut gerçeğin taraflarca manipüle edilmesini önleyici tüm tedbirler alınmalı ve gerekli kurumsal altyapı kurulmalıdır. Bu anlamda cezasızlıkla mücadelede cinsel istismar mağduru çocukların ifadelerinin alındığı Çocuk İzlem Merkezlerinin yaygınlaştırılması son derece önemlidir."

Cezanın önleyici bir görevi olmadığına işaret eden Suiçmez, çocuğu bireysel değer yargıları güçlü yetiştirmenin önemine değindi.

Suiçmez, birey olduğunun bilincinde, 'hayır' demeyi bilen çocukların yetiştirilmesinin ailede başlaması ve devletin de eğitim planlamasını buna göre yapması gerektiğine işaret ederek, "Çocuk istismarına ilişkin toplumun verdiği tepkiye siyasetin duyarsız kalmayarak 6 bakanlığın bir araya gelmesiyle komisyon oluşturulmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz."ifadesine yer verdi.

Siyasilerin yasa çıkartırken sonuçları konusunda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Suiçmez, yapılacak yasal değişikliklerde, bu hususların göz önüne alınmasının çözüme katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Suiçmez, Trabzon Barosu olarak çocuğun cinsel istismarı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda mağdurların her aşamada yanlarında olduklarını bildirdi.