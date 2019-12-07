Çocuk istismarcısı Mustafakemalpaşa'da yakalandı
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Çocuk istismarcısı Mustafakemalpaşa'da yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

07.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:49
Çocuk istismarcısı Mustafakemalpaşa'da yakalandı

'nın ilçesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptığı araştırma ve çalışmalar sonucu 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan E.A'yı Mustafakemalpaşa'ya bağlı kırsal Gündoğdu mahallesinde göz altına aldı. Hakkında cinsel istismar suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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