Çocuk işçiliğiyle mücadele için toplandılar

23.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:41

Manisa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, çocuk işçiliğiyle mücadele etmek için ailelerin güçlenmesi gerektiğini kaydetti. Yoksul ailelerin geçimlerini sağlamak için çocuklarından destek istediğini, bu durumun da çocuk işçiliğine yönlendirdiğini aktaran Konan, çocukları sokaklardan kurtarmak için hep birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.



Manisa'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri ve Koordinasyonu' Toplantısı gerçekleşti.



Anemon Hotel'de gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, çocuk işçiliğinin ana nedenlerinin yoksulluk, eğitim hizmetlerinden yararlanamama, kırdan kente göç, yetişkin aile bireylerinin işsizliği, geleneksel bakış açısı, işverenlerin çocuk işgücü talebi ve düzensiz göç olduğunu vurguladı. Zorunlu eğitimin 8 yılı çıkarılmasıyla çocuk işçiliğinin azaltılmasının ivme kazandığını kaydeden Aslan, Türkiye'nin 2006'da ILO tarafından çocuk işçiliğiyle mücadele örnek ülke seçildiğini ifade ederek, 1994'te yüzde 15 olan 6-17 yaş gurubundaki çocuk istihdam oranının 2012 yılında yüzde 5.9'a düştüğünü açıkladı.



Aslan, "İlimizdeki kurum kuruluşlar arasında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik yapılan faaliyetlerde ilişki ağlarının belirlenmesi için kaymakamlıklar ve belediyeler dahil olmak üzere 77 kurumdan bilgi istenmiş, gelen bilgiler doğrultusunda ilimizin kurumlar arası ilişki ağı taslağı çıkarılmıştır. Kalkınma atölyeleri uzmanları ve çocuk işçiliği ile mücadele birimi personeliyle birlikte çadır yerleşkeleri ziyaret edilerek mevcut durum tespit edilmeye çalışılmıştır. Ziyaretler çerçevesinde 8 ilçede 29 çadır yerleşkesinde 375 çadırda 2 bin 732 kişi tespit edilmiştir. Saha çalışmasında mevsimlik tarım işçilerinin eğitim durumları, sağlık koşulları ve kullanma suyuna ulaşım durumları, çöplerin mevcudiyeti ve çadır yerleşkesinin ilaçlama durumları ortaya çıkarılması için temmuz ve ağustos aylarında ziyaretler gerçekleşti." dedi.



UNICEF Sosyal Politika Sorumlusu Melih Akın, çocukların ailelerine katkı sunmak amacıyla erken yaştan itibaren çalışmaya başladığını söyledi. Akın, dünyada 5-17 yaş arası 218 milyon çocuk işçi bulunduğuna dikkat çekti. Yapılan çalışmalar sayesinde Türkiye'de 1990'da 3 milyon 500 bin olan çocuk işçi sayısının 2012'de 893 bine gerilediğini ifade eden Akın, 2011'de Suriye'deki iç savaştan sonra ülkemize 1,2 milyon Suriyeli çocuğun geldiğini, bunların 900 bininin okul çağında olduğunu, 700 bininin ise eğitim aldığını belirtti. Çocuk işçilerin yüzde 45'inin tarımda çalıştığına dikkat çeken Akın, yüzde 24'ünün sanayide, yüzde 31'inin ise hizmet sektöründe bulunduğunu söyledi.



"Çocuk işçiliğinin önüne geçmek için aileler güçlendirilmeli"



Manisa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, çocuk işçiliğiyle mücadele etmek için ailelerin güçlenmesi gerektiğini kaydetti. Yoksul ailelerin geçimlerini sağlamak için çocuklarından destek istediğini, bu durumun da çocuk işçiliğine yönlendirdiğini aktaran Konan, çocukları sokaklardan kurtarmak için hep birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.



Toplantıya Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı, UNICEF Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler, AÇSHB İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan, Manisa Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Eşref Aslan, Manisa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA