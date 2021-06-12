Çocuk işçiliğine dikkat çektiler
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Çocuk işçiliğine dikkat çektiler

Çocuk işçiliğine dikkat çektiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesince, '12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü' dolayısıyla stant açılarak, çocuk işçiliğine dikkat çekildi.

Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesince, '12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü' dolayısıyla stant açılarak, çocuk işçiliğine dikkat çekildi.

Atatürk Caddesi üzerindeki Atatürk Evi önünde korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, 2002 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından dünyada çalışan milyonlarca çocuğun sorununa dikkat çekmek amacıyla 12 Haziran tarihinin, 'Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü' olarak belirlendiğini hatırlattı.

ILO verilerine göre dünyada 160 milyon civarında çocuk işçisi olduğunu ifade eden Sarı, "Çocuk işçiliği önemli bir çocuk hakları ve insan hakları sorunudur. Çocuk işçiliği dünyada ve ülkemizde en çok tarımda, sanayide ve sokakta çalışan çocuklar olarak görülmektedir. Ülkemizde çocuk işçi sayısı yaklaşık 1 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Çocuk hakları ve ailenin korunması, anayasamız ve kanunlarımızla güvence altına alınmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programını' hazırlanmış ve uygulamaya geçmiştir. 81 ilde çocuk işçiliği ile mücadele birimleri kurulmuştur. Söz konusu program gereğince, toplumumuzun konuya ilişkin duyarlılığının artırılması, programın politika ve hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlanması amaçlamaktadır" dedi.

Mersin'de çocuk işçiliği ile mücadelenin, 2006 yılından bu yana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi aracılığı ile sürdürüldüğünü belirten Sarı, "İlimiz, çocuk işçiliği ile mücadelede diğer illerimiz göre bir adım öndedir. Bir çok çocuk odaklı sosyal projeler başarı ile uygulanmıştır. Çocuk işçiliği ile mücadelede, sokakta çalışan çocukların sokağın riskinden korunarak eğitime kazandırılması için çocuk koruma mobil ekip çalışması yürütülmektedir. Bu çalışma diğer illerimize de örnek olmuş ve o illerde de uygulanmaya başlamıştır. Mobil ekip sokak çalışması yoluyla, yılın başından bu yana yaklaşık 100 çocuk sokakta olumsuz çalışma koşullarından alınarak aileye teslim edilmiştir. Çocukların aileleri ile ilgili gerekli sosyal incelemeler süratle yapılarak yoksulluk nedeniyle çocuğunu çalıştıran ailelere sosyal yardım sağlanmıştır" diye konuştu. - MERSİN

Çocuk işçiliğine dikkat çektiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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