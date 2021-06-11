Çocuk işçiliği etkin mücadele sonucu önemli oranda düştü
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Çocuk işçiliği etkin mücadele sonucu önemli oranda düştü

Çocuk işçiliği etkin mücadele sonucu önemli oranda düştü
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Çocuk işçiliğine karşı yürütülen çalışmalar sonucu, son 20 yılda çalışan çocuk oranı yüzde 10'dan yüzde 4'e düştü.

Çocuk işçiliğine karşı yürütülen çalışmalar sonucu, son 20 yılda çalışan çocuk oranı yüzde 10'dan yüzde 4'e düştü.

Çocuk işçiliği, tüm dünyada çalışma hayatının en önemli sorunları arasında yer almaya devam ediyor. Her yıl 12 Haziran'da "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" başlığı altında bu küresel soruna bir kez daha dikkat çekiliyor.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) "Çocuk İşçiliğinin Küresel Tahminleri, Sonuçlar ve Eğilimler Raporu"na göre dünya genelinde 152 milyon çocuk işçi bulunuyor. Bu çocukların yaklaşık 72 milyonu ise "tehlikeli" sınıftaki işlerde çalışıyor.

2021'i "Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı" ilan ederek, bu konuda farkındalığı artırmak isteyen Birleşmiş Milletler (BM), bu soruna karşı bireyleri ve kurumları ortak hareket etmeye çağırdı.

16 ilde mevsimlik tarımda çocuk işçiliği önlenecek

Türkiye'de de önemli bir sorun olan çocuk işçiliğine karşı ulusal ve uluslararası düzeyde bir dizi çalışma yürütülüyor.

2018'i "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" ilan eden Türkiye, ILO ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile iş birliğinin de aralarında olduğu önemli proje ve faaliyetleri hayata geçiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başta fındık üretimi yapılan iller olmak üzere mevsimlik tarımın yoğun olduğu illerde çocuk işçiliğine karşı projeler sürdürülüyor.

Yürütülen bu çalışmalarla Türkiye'de çocuk işçi oranı, son 20 yılda yüzde 10'dan yüzde 4'e kadar düştü.

Öte yandan, AB ve ILO desteğiyle 16 ilde 2023'e kadar sürecek "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi" başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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