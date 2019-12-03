Çocuk intiharları TBMM gündeminde

03.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:00

Son günlerde artan çocuk intiharlarının araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına teklif verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, çocuk intihar vakaları ile toplumda yaşanan sorunların çözümüne yönelik araştırma yapılması için TBMM Başkanlığına teklif verdi.

Milletvekili Kara yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2011 yılında açıkladığı rapora göre, ülkemizde bir yılda intihar eden kişi sayısının 2 bin 677 iken bu kişilerin büyük kısmını 9-15 yaş aralığındaki çocukların oluşturduğunu söyledi. Çocuk ve ergenlerde yaşanan intihar girişimlerinde; ruhsal bozukluklar, kişilik bozuklukları, umutsuzluk, ailede depresyon ve intihar öyküsü, ebeveyn kaybı ya da boşanma, aile sorunları, fiziksel veya cinsel istismar, sosyal desteğin azlığının sebepler arasında yer aldığını kaydeden Esin Kara, "Çocuk, haksızlıklar, baskı, aşırı ceza sonucu oluşan değersizlik duygusu sonucu kaçma davranışını deneyebileceği gibi, yaşamına son vermeyi de düşünebilir. Çocuk, yakınlarının kısa süreli uzaklaşmaları ile ana veya baba yoksunluğunu yaşarken, bu sürenin artması ile bir takım uyumsuz davranışlar da geliştirebilecektir. Çocuklarda intihar girişimi nedenlerinin başında anne ve baba kayıpları sonrasında ailesine kavuşmak için ölümün ne demek olduğunu anlamak için, başkalarını ailesini cezalandırmak için, öfke, suçluluk ya da depresyon gelmektedir. Çoğu zaman çocuklar ve ergenler yaşamdaki stresle ve sorunlarla başa çıkamamakta, çözümü yaşamlarına son vermekte bulmaktadırlar" dedi.

Milletvekili Kara, çocukların intihar vakalarında yaşanan artış, Türkiye'de gerçekleşen çocuk intiharları nedeniyle toplumda yaşanan sorunların çözümüne yönelik altyapının hazırlanması amacıyla gerekli şartların incelenmesi için TBMM araştırması için teklif verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA