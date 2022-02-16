Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi konulu seminer düzenlendi - Haberler
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Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi konulu seminer düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi konulu seminer düzenlendi

Kilis'te, Kur'an kursu öğreticilerine yönelik "Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi" konulu seminer düzenlendi.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Kur'an kursu öğreticilerine yönelik "Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi" konulu seminer düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kilis Müftülüğüne bağlı yaygın din eğitimi ve hafızlık eğitimi programlarında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli Kur'an kursu öğreticilerine yönelik "Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi" konulu seminer düzenlendi. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde çocuk ihmali ve istismarı kavramları ile sebep ve sonuçlarına yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Seminerde, İstanbul İl Müftülüğü Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni Merve Koca tarafından, "çocuk ihmal ve istismarının, sağlık, giyinme, barınma, ilgi, sevgi ve temel bakımları gibi ihtiyaçları ile bilişsel, psikolojik ve fizyolojik açıdan gelişimlerinin ebeveynleri veya bakımından sorumlu kişi ya da kurumlar tarafından tam olarak karşılanmamasından kaynaklandığı" ifade edildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kilis, Çocuk, Yerel, Haberler

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