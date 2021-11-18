Çocuk Hizmetleri İstatistikleri - Haberler
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Çocuk Hizmetleri İstatistikleri

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Çocuk Hizmetleri İstatistikleri

T. C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Aile ve Sosyal Politikalar Alanındaki İstatistikler18 Kasım 2021, Perşembe www. aile. gov.

T. C. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Aile ve Sosyal Politikalar Alanındaki İstatistikler18 Kasım 2021, Perşembe www. aile. gov. tr ---/istatistikler/aile-ve-sosyal-politikalar-alanindaki-istatistikler/cocuk-hizmetleri-istatistikleri/ ---- Aile ve Sosyal Politikalar Alanindaki IstatistiklerAile ve Sosyal Politikalar Alanındaki İstatistiklerÇalışma Hayatı İstatistikleri

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