Çocuk Hastanesine Oyun Parkı

Gaziantep'teki çocukların doktor korkusunu önlemek amacıyla hastane içerisine oyun parkı kuruldu.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kurulan oyun parkı hastaneye tedavi için gelen çocukların yüzünü güldürüyor.

Hasta çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek ve çocuklarda var olan doktor korkusunu yenmek amacıyla, hastanenin geniş bir alanına kurulan parkta salıncak ve kaydıraktan oyun parkurlarına kadar birçok oyun aleti bulunuyor.

Tatlı Çarşamba

Hastanede çocuk hastalarının yoğun olarak geldiği Çarşamba günü ise "Tatlı Çarşamba" olarak ilan edildi. Bu günde hastaneye gelen çocuklar, Palyaço ve Nasreddin Hoca karakterleri ile oyun oynama fırsatı buluyor. Doktor korkusu nedeniyle daha önceden hastaneye gelmek istemeyen çocuklar, park ve etkinliklerle hastanede hem oyun oynuyor, hem de tedavi görüyor. Hasta olan anneleri ile gelen çocukların da faydalandığı park ve etkinliklerle, ailelerin çocuklarını hastaneye götürmesi girişiminin kolaylaşması hedefleniyor

Hem aileler hem de çocuklar, uygulamadan memnuniyetini dile getirirken, hastane idareci ve personellerine teşekkür etti. - GAZİANTEP