15.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:12

Bilecik Belediyesi tarafından "Genç Sesler Projesi" kapsamında "Çocuk Hakları Temelli Yaklaşım" konulu panel gerçekleştirildi.



Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen panelde, çocuk hakları konusunda bilgi ve farkındalığın artırılmasına yönelik bilgiler aktarıldı.



Gerçekleştirilen panele Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Özgür Algın, Recep Gırça, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar, Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz ve Doç. Dr. Alparslan Türkkan, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler, belediye birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Bilecik İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.



Çocuk hakları sözleşmesi ve çocuk haklarına yönelik farkındalık oluşması amacıyla slayt gösterileri ve sunumların yapıldığı panelde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Hakları Birim Müdürü Cem Demirayak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Hakları Birimi Proje Koordinatörü Gözde Durmuş, konuşma yaptılar.



Öte yandan panel kapsamında ayrıca yerel yönetimlerde çocuklar ile ilgili karar vericiler ve meslek üyelerinin de katılacağı 'Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Eğitimi' gerçekleştirilecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA