Çocuk Hakları Sokağı 20 Kasım'a yetişecek

17.10.2019 13:30

Adapazarı Belediyesi'nin yeni dönem projeleri arasında yer alan Çocuk Hakları Sokağı için başlatılan çalışmalarını Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu yerinde inceledi.



Adapazarı Belediyesi 32 projesi ile ilgili çalışmalarına bir bir start veriyor. Yeni dönem projeleri arasında yer alan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Şeker Mahallesi'nde başlatılan çalışmayı yerinde inceleyen, gelinen son nokta ile ilgili bilgi alan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel eşlik ederken, Işıksu, vatandaşlar ve öğrencilerle sohbet etti, projenin 20 Kasım'da tamamlanması için hızlandırılması talimatını verdi.



Çocuk Dostu Şehir



Proje ilgili bilgiler veren Başkan Işıksu, ana hedeflerinin çocukların ekranla değil akranlarıyla daha fazla zaman geçirmesi olduğunun altını çizdi. Işıksu, "Çocuklarımıza haklarını bilecekleri, güvenli bir sokakta düşlerini gerçekleştirecekleri, hayata daha özgür ve kendine güvenen bireyler olarak hazırlanacakları, ekranla değil akranlarıyla büyüyecekleri bir ortam sağlayarak Adapazarı'nın çocuk dostu şehir hüviyeti kazanmasını amaçlıyoruz. Geleneksel çocuk oyunlarımızın yaşatılması için çocuklarımızın geçmişte olduğu gibi kardeşlik, dayanışma ve sevgiyle oynanan eski sokak oyunlarını öğrenerek paylaşmaya daha fazla önem vermelerini istiyor, bu çok güzel çalışmayı 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne yetiştirmek istiyoruz. " ifadelerini kullandı.



Neler Yapılacak?



Çocuk Hakları Sokağı Projesi kapsamında, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, akrilik boya ile yapılacak eski sokak oyunları, oyun masaları, futbol ve basketbol alanları ile mini trafik eğitim alanları yapılacak. Sokak, güvenlik tedbirleri alınarak kamera ile 24 saat gözetim altında bulundurulacak ve tüm çalışmalar engelli çocukların ihtiyaçları göz önüne alınarak gerçekleştirilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA