Çocuk Hakları Günü'nde çocuk yoksunluğunu tartışmak
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Çocuk Hakları Günü'nde çocuk yoksunluğunu tartışmak

Çocuk yoksulluğuyla mücadeleye yönelik devlet politikaları ne olmalı? Çocuk yoksulluğu hangi açılardan yetişkin yoksulluğundan ayrışıyor? Uzmanlar iktisadi, sosyal ve psikolojik yönlerini değerlendiriyor.

20.11.2019 08:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:04
Çocuk Hakları Günü'nde çocuk yoksunluğunu tartışmak

Toplumda özellikle kent yoksulluğuna en çok maruz kalan kesim olan çocukların durumu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü vesilesiyle bir kez daha mercek altında.


Son dönemde yaşanan son intihar dalgaları ışığında bakıldığında çocukları muhtaç durumdaki ailelerin sayısı artarken, çalışma hayatındaki veya uyuşturucu sarmalına kapılan çocukların "iyi olma hali" göstergelerinde gözle görünür bir gerileme söz konusu. Zira yoksulluk toplumdaki farklı grupları farklı derecelerde etkilerken, yoksulluğun en fazla mağdur ettiği grup her zaman çocuklar oluyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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