Çocuk Hakları Alt Komisyonu çalışmalarına başlıyor

Yıllardır çocuk hakları savunucularının dillendirdiği talepler ışığında, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, geçtiğimiz hafta Çocuk Hakları Alt Komisyonu kurulmasına karar verdi.

AK Parti, CHP ve HDP'li vekillerinin katılımı ve oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu ilk toplantısını bugün (9 Temmuz Salı) yapacak. Toplantıda ilk başkan ve komisyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek. Euronews.com'da Görüntüle