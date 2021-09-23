'Çocuk gülerse dünya güler' dedi, Karacadağ bölgesindeki öğrencilerin yüzünü güldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Çocuk gülerse dünya güler' dedi, Karacadağ bölgesindeki öğrencilerin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
'Çocuk gülerse dünya güler' dedi, Karacadağ bölgesindeki öğrencilerin yüzünü güldürdü

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde bulunan kırsal Buyuransu Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi çocuklara giysi desteği sağladı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde bulunan kırsal Buyuransu Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi çocuklara giysi desteği sağladı.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 53 çocuğa belediye tarafından giyim desteği sağlanırken, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ayrıca kendi imkanlarıyla çocuklara spor yapmaları için futbol topları hediye ederek oyuncak dağıttı. 'Çocuk gülerse dünya mutlu olur' düşüncesiyle hareket ettiklerini belirten Başkan Beyoğlu, "Biz şimdi toprağa filiz ekiyoruz. İnşallah zamanla bu çocuklar ülkemizin mutlu geleceğinde söz sahibi olacaklardır" dedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ve Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ile birlikte Karacadağ bölgesinde bulunan Buyuransu Mahallesi'nde çocuklarla bir araya gelerek giyim ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çeşitli desteklerde bulunarak ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören 53 kişinin yüzünü güldürdü. Mahalle Muhtarı Çelebi Çadırcı, Buyuransu Veysi Bayhan İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu müdürü İrfan Aydın ile vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Beyoğlu, önce mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerine ilişkin kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Çocukların yüzünü güldürdü

Belediyenin uzun yıllar beklenen hizmetleri son süreçte yerine getirdiğini dile getiren Muhtar Çelebi Çadırcı ve vatandaşlar, Beyoğlu'na teşekkür etti. Daha sonra Başkan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ve AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Demir'in katılımıyla öğrencilere giyim paketleri takdim edildi. Başkan Beyoğlu, çocuklara kendi imkanlarıyla ayrıca futbol topu ve oyuncak hediye ederek yüzlerini güldürdü.

"Çocuklara değer vermek geleceği inşa etmektir"

Beraberindekilerle birlikte vatandaşların yemek davetine katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gösterilen ilgiden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiği vatandaşlara ilk günkü heyecan ve coşku ile hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Çocuklara değer vermenin Türkiye'nin aydınlık yarınları için toprağa filiz dikmek anlamına geldiğini belirten Beyoğlu, "Belediyeler siyaset yeri değildir. Hizmet ederken insanımızın ihtiyaçlarını ve mutluluğunu esas alıyoruz. Okuyun, mutlaka okuyun çocuklar. Türkiye'mizin, milletimizin sizlere ihtiyacı var. Biz her konuda yanınızda olacağız. Bugün toprağa ekmiş olduğumuz bu filizler inanıyorum ki gelecekte milletimize hizmet edeceklerdir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

'Çocuk gülerse dünya güler' dedi, Karacadağ bölgesindeki öğrencilerin yüzünü güldürdü

'Çocuk gülerse dünya güler' dedi, Karacadağ bölgesindeki öğrencilerin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray
Spor Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kerem Aktürkoğlu Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Çocuk gülerse dünya güler' dedi, Karacadağ bölgesindeki öğrencilerin yüzünü güldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:52:59. #1.12#