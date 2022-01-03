Çocuk Gelişimi Sergisi - Haberler
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Çocuk Gelişimi Sergisi

Çocuk Gelişimi Sergisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Ahmet Yiğit Palas, Öğr. Gör. Saadet Bartan, Öğr. Gör. Hazal Poyraz Rüstemoğlu ve Çocuk Gelişimi Programı 2. sınıf öğrencileri tarafından "Çocuk Gelişimi Sergisi" açıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Ahmet Yiğit Palas, Öğr. Gör. Saadet Bartan, Öğr. Gör. Hazal Poyraz Rüstemoğlu ve Çocuk Gelişimi Programı 2. sınıf öğrencileri tarafından "Çocuk Gelişimi Sergisi" açıldı.

Gediz SHMYO Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, "Marifetli Eller Eğitici Materyaller" etkinliği çerçevesinde, güz dönemi boyunca derslerde geliştirdikleri çocuklara yönelik eğitici materyaller ile ilgili sergi açtı.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından hazırlanan sergide; kuklalar, maskeler, eğitici oyuncaklar, eğitim ve duyu materyalleri yer aldı.

Bu sürece destek veren Gediz SHMYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Sinan Darcan ile tüm akademik ve idari personele teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Çocuk Gelişimi Sergisi

Çocuk Gelişimi Sergisi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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