Çocuk Gelişimi Semineri Gerçekleşti

Çocuk Gelişimi Semineri Gerçekleşti Üniversitemiz ve UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği iş birliği ile düzenlenen Çocuk Gelişimi Semineri, 4 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.