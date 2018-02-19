Çocuk Gelinlere Hayır Sergisi' Açıldı

'Çocuk Gelinlere Hayır' 13. Karma Resim Sergisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın da katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda açıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de sanatçıların eserleriyle katıldığı sergi açılışında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çocuk gelinler ya da zorla evlilik gibi sosyal sorunların yaşanmaması için yerel yönetimler olarak biz de üzerimizde düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bugün burada açılan sergi ile önemli bir sorun yeniden gündeme geldi. Çocuklarımız küçük yaşta gelin verilsin istemiyoruz. Küçük yaşta kurulan aile müesseselerinin sağlıklı olmadığını, çocukların gerçek anlamda çocukluklarını yaşayamadığını, bunun da toplum sağlığı açısından kötü sonuçlar doğurduğunu her platformda dile getiriyoruz. Eğitim ve oyun çağındaki bireylerin evlendirilmesi, her şeyden önce insan hakları ihlalidir. El eve verirsek, çocuklarımızın oyun çağında evlenmelerinin önüne geçebiliriz" dedi. Başkan Yılmaz, projenin bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna da dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

"Başka çocuklar benim gibi çocuk gelin olmasın istiyorum"

Çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarının yaşadıklarına dikkati çekmek üzere sergi açtıklarını söyleyen ve kendisi de küçük yaşta evlendirilen 'Çocuk Gelindi Projesi'nin sahibi Selvi Sertdemir de, "13 yaşında kendi rızam olmadan ailem tarafından evlendirildim. 15 yaşında anne oldum. Çocukluğumu yaşayamadan hayallerim ellerimden alındı. Düşündüm ki; benim gibi başka çocukların da hayalleri elinden alınmasın ve onlara sahip çıkalım. Bu olaylara dur diyelim. Bir çocuk çocukluğunu ve gençliğini doyasıya yaşamalı. Gerekli fiziksel ve kişisel olgunluğa eriştikten sonra kendi rızası ile evlenmeli" diye konuştu.

Sergi 23 Şubat'a kadar devam edecek. - SAMSUN