'Çocuk gelinler'de binde 10 azalış, kadın yöneticilerde yüzde 2 artış var

Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 2019 raporuna göre 'çocuk gelinler'de oran binde 29'dan, binde 19'a geriledi. Kadınların orta-üst seviye yönetici pozisyonlarındaki oranı ise 2012'de 14.4 iken 2018'de 16.3'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde açıkladığı Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 2019 bülteninde Türkiye'de doğum hızı, evlenme ve toplumsal cinsiyet konusunda güncel rakamları paylaştı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından 179 ülkede belirlenen ortak temadan hareketle yapılan çalışmada alınan sonuçları kadın nüfus açısından değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOKAMER) Başkanı Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, doğum oranı ve yönetici pozisyonundaki kadınlar açısından olumlu sonuçların gözlendiğini belirtti.

"SEVİNDİRİCİ RAKAMLAR VAR"

Raporda toplumsal cinsiyet eşitliğine dair tek veri olarak yönetici pozisyonundaki kadınlarla ilgili rakamların yer aldığını belirten Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, "Kadınlar açısından sevindirici rakamlarımız var. Kadınların orta-üst seviye yönetici pozisyonlarındaki oranı 2012'de 14.4 iken 2018 yılında bu oran 16.3'e çıkmış durumda" dedi.

Rapordaki bir diğer olumlu sonucun 15-19 yaş aralığındaki kız çocukların doğurma oranındaki düşüş olduğunu belirten Dalaman, "Kamuoyunda da zaman zaman tartışılan 'çocuk gelinler' konusunda oran binde 29'dan, binde 19'a gerilemiş. Bu vakalara en çok Ağrı'da rastlıyoruz. Batı illerinde yok gibi. 16-17 yaş aralığında evlenen kız çocuğu sayısı da 2014'te 5.8 iken 2018 yılında 3.8'e gerilemiş. Bunlar sevindirici rakamlar" şeklinde konuştu.

İLKOKUL MEZUNLARI 3 VE ÜZERİ ÇOCUK İSTİYOR

Raporun diğer önemli başlıklarına dair değerlendirmelerini de paylaşan Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, "İdeal çocuk sayısı kaç sorusuna cevap verenler arasında en büyük grubu yüzde 32 ile iki çocuk diyenler oluşturuyor. Şöyle bir çarpıcı nokta da var raporda: Eğitim seviyesi yükseldikçe çocuk sayısı 2 ile sınırlanıyor. Eğitim seviyesi düştükçe çocuk sayısı 3 ve daha yukarı gidiyor. Üç ve üzerinde çocuk yapmak isteyenlerin ağırlığını ilkokul mezunları oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

Açıklanan Dünya Nüfus Raporu'nda kadın sağlığı, çocuk gelinlerin azalması, çocuk yaşta doğum yapma oranının düşmesi gibi konularda iyileşmeler olduğunu ancak yine de genel düzeyde bakıldığında Türkiye'de kadın-erkek eşitliği konusunda fazla yol alınamadığını söyleyen TOKAMER Başkanı Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, "Siyasette de böyle, diğer alanlarda da böyle. Son yapılan yerel seçimlerde de gördük ki, karar alma mekanizmalarında kadın-erkek eşitliğini bir türlü istenen seviyeye ulaştıramıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

- İstanbul