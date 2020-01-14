Çocuk forumuna katılacak öğrenciler Vali Günaydın'ı ziyaret etti

14.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:20

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 20. Ulusal Çocuk Forumuna katılmak üzere kente gelen öğrencileri kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmenin ilke ve hükümlerinin yetişkin ve çocuklar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine öğretilmesi amacıyla düzenlenen foruma katılmak üzere Antalya, Batman, Erzincan, Bartın, Eskişehir, Osmaniye, Denizli, Giresun ve Tunceli'den Kayseri'ye gelen yetişkin ve öğrenciler, Vali Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Günaydın, bu tarz organizasyonların çocuk ve yetişkin bireylerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Forumun ikinci kez Kayseri'de düzenlendiğini ifade eden Vali Günaydın, ziyarete gelen öğrenci ve yetişkinlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, "Biz büyük bir aileyiz" temasıyla bugün başlayan forum, 16 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA