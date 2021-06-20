Çocuk evlerine BUTTİM'den jest
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Çocuk evlerine BUTTİM'den jest

Çocuk evlerine BUTTİM'den jest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekstil sektörünün kalbi konumundaki BUTTİM, Sırameşeler Çocuk Evleri'ne ev tekstili ürünleri desteğinde bulunarak jest yaptı.

Tekstil sektörünün kalbi konumundaki BUTTİM, Sırameşeler Çocuk Evleri'ne ev tekstili ürünleri desteğinde bulunarak jest yaptı.

Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM), sosyal sorumluluk kapsamında önemli bir çalışmaya daha imza attı. BUTTİM Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Toprak ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Dilşad Yılmaz, Bursa Valiliği Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek ev tekstili ürünleri desteğinde bulundu. Çocukların sosyal sorumluluk sahibi bireyler olarak gelişmelerine fayda sağlayacak maddi manevi tüm projelere destek vereceklerini söyleyen BUTTİM Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Toprak, "Çocuklarımızı sevindirecek her türlü gelişme bizlere tarif edilmez bir duygu yaşatıyor. Geleceğimizin umudu olan çocuklarımızın yanında olarak, ihtiyaçlarını karşılayabilme şansı bulduğumuz için çok mutluyuz. Onların böylesine güvenli ve yuva sıcaklığı hissettiren bir kurumda kalıyor oluşlarına yakından şahit olduk. Çocuklarımızın elinden tutmak hepimizin görevi. BUTTİM esnafımızdan aldığımız güç sayesinde biz de bu değerli kuruma kendi imkanlarımız ile destek olmak istedik. BUTTİM ailesi olarak onların gelişimlerine ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamak adına her türlü yardıma hazırız" şeklinde konuştu.

Çocukların 18 yaşına kadar bakımı sağlandıktan sonra da yanlarında olduklarını belirten Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Yusuf Yağcı da, "Çocuklarımızın yurtta kaldıktan sonraki dönemlerinde de güvenliğini sağlamak amacıyla takip sistemi ile onlar aksini isteyene kadar yalnız bırakmıyoruz. Hayatın artılarını ve eksilerini olabildiğince aktararak, onları dışarıdaki hayata hazırlıyoruz. Çocuklar ile çeşitli aktiviteler yaparak sanata yönelmelerini sağlıyoruz. Kaliteli eğitim almaları için ise öğretmenlerimizin desteğini alıyoruz" şeklinde konuştu.

90 kadar çocuğa 7/24 hizmet vererek huzurlu bir güven ortamı sağladıklarını belirten Yağcı, hediye edilen nevresim takımı ve koltuk örtülerinin çocukların yaşam alanlarına çok faydalı olacağını ifade ederek BUTTİM'e teşekkür etti. - BURSA

Çocuk evlerine BUTTİM'den jest
Çocuk evlerine BUTTİM'den jest
Çocuk evlerine BUTTİM'den jest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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