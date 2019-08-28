Çocuk Evlerinde kalan 13 çocuk, İstanbul'u gezdi

28.08.2019 13:28

Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evlerinde kalan 13 çocuk, İstanbul'u görme imkanı buldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlüğe bağlı Çocuk Evlerinde kalan Aydın Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübünden 13 çocuk, İstanbul'a götürüldü. Çocuklar, Beşiktaş-Göztepe ve Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçlarını da izledi.

İstanbul'da 2 gün kalan çocuklar, kentin önemli tarihi mekanlarını gezdi.

Kulüp Başkanı Ercan Gündoğdu, organizasyonun gerçekleşmesinde katkıları olan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İnan Esen ve Medipol Başakşehir Spor Kulübü Halkla İlişkiler Sorumlusu İlker Dönmez'e teşekkür etti.

Kaynak: AA