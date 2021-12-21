Çocuk evleri sitesinde çalışan personele trafik eğitimi

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çalışan personele eğitim verdi.

Düzenlenen eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, bisiklet, paten ve benzeri kullanılırken uyulması gereken kurallar, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim sonunda ekipler, katılımcıların sorularına cevap verdi. - MERSİN

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