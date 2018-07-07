Çocuk Evleri'nde Kalan Çocuklar Sünnet Oldu

Mersin'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne bağlı Çocuk Evleri'nde kalan 6-8 yaş arasındaki 11 çocuk sünnet oldu.

Çağdaşkent Çocuk Evleri Merkezi Müdürlüğüne ait bahçede düzenlenen programa, Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Veysel Topkaya, kurum personeli ve Çocuk Evleri'nde kalan 150'ye yakın çocuk katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından çocuklarla birlikte düğün pastasının kesilmesi ile devam eden törende konuşan İl Müdür Vekili Topkaya, "Çocuklarımız, ailelerimizin bir parçasıdır. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Böyle bir günlerinde çocuklarımızı yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Su'nun eşi Zeliha Su ise program boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet ederken, onlara çeşitli hediyeler vererek sevindirdi. Sünnet düğünü, çocuk evleri sitesinde kalan gençlerden oluşan 'Ses Ses Sosyal Hizmetler Senfonisi'nin verdiği konser ve senfoni grubunun eşliğinde çeşitli oyunlar oynanarak dansların sergilendiği eğlenceyle sona erdi. - MERSİN