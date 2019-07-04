Çocuk evleri çocukları turistik yerleri gezdi

Adıyaman'da ki çocuk evlerinde kalan Antalya'nın Alanya ilçesine, Alanya çocuk evlerinde kalan çocuklarda Adıyaman'da tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Okulların tatil olmasıyla birlikte Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evleri koordinasyon merkezine bağlı evlerde kalan çocuklar Alanya'nın tarihi yerlerini gezmek için Alanya'ya gitti. Alanya çocuk evlerinde kalan çocuklar ise Adıyaman'ın tarihi turistik yerlerini gezmek için Adıyaman'a geldi. Yaklaşık 1 hafta süren etkinlikte çocuklar gezdikleri yerlere hayran kaldı.

Adıyaman'a gelen çocuklar Perre Antik Kent, Hazreti Safvan bin Muattal Türbesi, Nemrut Dağı, Kilise ve birçok mekanları gezerek Adıyaman'ın tarihi dokusunu öğrendi.

Alanya'ya giden çocuklar ise Alanya'nın tarihi zenginliklerini gezerek Alanya hakkında bilgiler aldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, her yaz aylarında bu tür etkinlikler yaptıklarını

Çelik, amacınız burada çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmesine vesile olmak istediklerini ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA