Çocuk evinde güllaç şenliği

Mudanya ilçesindeki Rüştü Burlu Çocuk Evinde kalan çocuklar, kendi elleriyle güllaç yaparak ikramda bulundu.

Mudanya ilçesindeki Rüştü Burlu Çocuk Evinde kalan çocuklar, kendi elleriyle güllaç yaparak ikramda bulundu.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in kendileriyle ilgilenmesinden mutluluk duyan Çocuk Evlerinde kalan çocuklar, ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından güllaç yapmak için kolları sıvadı. Bir tepsi yaptıkları güllacı narlarla ramazan yazarak süsleyen çocuklar, iftar sonrası da afiyetle tatlının keyfini çıkardı. - BURSA

Kaynak: İHA