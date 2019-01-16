Çocuk Evinde Demokratik Seçim

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evinde 5 aday çocuk temsilcisi olmak için yarıştı. 35 çocuk 5 aday arkadaşı için YSK'dan gelen sandık ve mühürle oy kullanarak temsilcilerini seçti.

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evinde kalan öğrenciler çocuk temsilcisi seçmek için sandık başına gitti. 9 adayın başvurduğu ve 5 adayın başvurusunun değerlendirildiği seçimde çocuklar arkadaşlarına vaatler de bulunarak temsilci olmak için sandıkta demokratik yarışa girdi. Çocuk temsilciğine aday olmak için 15 gün önce dilekçe ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuran 9 aday adayı arasından şartları tutan 5 adayın başvurusu kabul edildi. Toplam 35 oy kullanılan seçimde oyların 13 ünü alan Özlem Demir çocuk temsilcisi seçilirken 7 oy alan Serhat Özdemir ise çocuk temsilci yardımcısı seçildi.

Çocuk Temsilcisi seçilen Özlem Demir, mevcut sistemde bir sıkıntılarının bulunmadığını idare ve diğer personeller tarafından tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ancak kendisinin de mevcut olan kütüphaneyi büyüteceğini, yakın çevrede bulunan tarihi ve kültürel yerleri gezmeyi, tatillerde geniş kapsamlı geziler yapılmasını, ayrımcılık yapmadan tüm arkadaşlarını temsil edeceğini, tüm talep ve şikayetleri hızlı bir şekilde iletip en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Çocuk temsilcisi seçilen adaylar mazbatalarını Aile ve Sosyal Politikalar Mardin İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk'ten aldı. - MARDİN

Kaynak: İHA