Çoçuk, Ergen ve Aile Terapilerinin Çözüm Yolu: Nihan Arda Alpman

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Nihan Arda Alpman, üniversitenin ilk yılından itibaren İnsula Psikoloji'de psikolog asistanlığı yaptı.Lisans egitimi stajlarini; Erenköy Ruh ve Sinir Hastaliklari Hastanesi, Kartal Adliyesi-Aile Mahkemesi, Moodist Psikiyatri Hastanesi ve Özel Küçük Seyler Anaokulu'nda tamamlayarak çok yönlü çalışma alanlarını deneyimleme fırsatı buldu. Akademik eğitiminin yanı sıra bilgi ve tecrübesini arttirmak üzere birçok eğitim ve seminerlere katılan A.Alpman,mezuniyetinin ardından bütüncül psikoterapi eğitimine baslamıştır.Aynı zamanda klinik psikoloji master programına da devam etmektedir.

Yetişkinlikte yaşanan sorunların temelinin çocukluk ve ergenlik döneminde oluşmasından ve pek çok sorunun çocukluk ve ergenlik yıllarında çözümlenmesinin daha sağlıklı bir bireyin temelini oluşturacağina inancından dolayı çocuk ve ergen terapilerinde uzmanlaşmaya yönelmiştir. Ergenlerle sınav kaygısı,başarı ve motivasyon,sosyal uyum sorunları,öfke ve saldırganlık, uyku problemleri,davranış bozuklukları gibi konularla çalışmaktadır. 2-11 yaş arası çocuklarla çalışırkenoyun terapisini aktif olarak kullanmaktadir. Her çocuğun ihtiyacının ve gelişimsel sürecinin farkli olduğuna inancından dolayı terapilerinde farkli psikoterapi teknikleri kullanmaktadir. Egitimlerini bütüncül psikoterapi ışığında almayı sürdürmektedir.Evli olan Nihan Arda Alpman,İnsula Psikoloji Egitim ve Danismanlik Merkezi'nde çocuk,ergen,aile ve yetişkin bireysel terapi seanslarina devam etmektedir.