Çocuk Elinden Barış" Yarışması

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğince (SGDD), "21 Eylül Uluslararası Barış Günü" dolayısıyla, barışın inşasına vurgu yapmak için resim yarışması düzenlendi.



SGDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Eylül'de Altındağ Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezinde gerçekleştirecek etkinlikte sergilenmek üzere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Çocuk Meclisi ve Uluslararası Demokrasi Bilinci Derneğinin desteğiyle "Çocuk Elinden Barış" konulu resim yarışması düzenlendi.



Türkiye'ye gelen sığınmacılara psikososyal destek vermek, onların topluma uyumunu sağlamak ve barışın inşasına vurgu yapmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, 7-11 yaş aralığındaki bütün çocuklar katılabilecek.



Yarışmaya katılmak isteyenler resimlerini, 15 Eylül'e kadar derneğin merkez ofisine veya Ankara Çok Yönlü Destek Merkezine gönderebilecek.



Yarışmayla ilgili detaylara "http://sgdd.org.tr/barisgunuveresimyarismasi/" sitesinden ulaşılabilecek.