Çocuk Eğitim Merkezi'nde minik öğrenciler için kayıtlar başladı
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Çocuk Eğitim Merkezi'nde minik öğrenciler için kayıtlar başladı

Çocuk Eğitim Merkezi'nde minik öğrenciler için kayıtlar başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

İlk gün heyecanını aileleriyle birlikte yaşayan 4-14 yaş arası minikler okul öncesi, akıl oyunları, masal oyunları, jimnastik, hızlı okuma teknikleri, robotik ve yazılım, tasarım ve ahşap atölyeleri branşlarında örgün eğitim görecekler.

7 farklı branşta hafta içi her gün ve cumartesi günleri faaliyet sürdürecek olan ÇEM'de pandemi kurallarına da sıkı sıkıya riayet edilecek.

Uzman öğretmen kadrosuyla yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak olan ÇEM'de nitelikli eğitim verildiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizde ikamet eden 4-14 yaş grubundan çocuklarımızı bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için Çocuk Eğitim Merkezimizde 7 farklı branşta eğitim vereceğiz. Kayıt döneminde çocuklarımızı ilgi duydukları branş atölyelerine yönlendiriyoruz. Eğitim seanslarını onlara kolaylık sağlamak için okul saatlerini dikkate alarak oluşturuyoruz." dedi.

"EĞİTİM KURUMLARIMIZIN SAYISINI ARTIRIYORUZ"

Altınok, hem ilçedeki okullara destek hem de belediye bünyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının sayısını artırma konusunda önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizin geleceğini inşa edecek olan çocuklarımıza yönelik eğitim hizmetini gönülden veriyoruz. ÇEM'de çiçek ve meleklerimizin yetenek odaklı çalışmalar yapabilmeleri için farklı alanlarda atölye çalışmaları yürütüyoruz. Ailelerimizin ve bizim göz bebeğimiz olan yavrularımıza parlak bir gelecek sunmak için geleceğimizin temellerini sağlam atmak zorundayız. Aynı zamanda şehrimizde kreş, oyun merkezi, kütüphanelerimizin sayısını çoğaltarak yavrularımızı tüm kötülüklerden, tuzaklardan koruyor ve onları bilime sevk ediyoruz."

Kaynak: Bültenler

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