- Drone' dan korkup kaçan çocuk kamerada
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- Drone' dan korkup kaçan çocuk kamerada

06.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:45

- Drone'dan korkup kaçan çocuk kamerada Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuğun gördüğü dronedan korkup kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

- Drone'dan korkup kaçan çocuk kamerada

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuğun gördüğü dronedan korkup kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice Mahallesinde amatör bir fotoğrafçı, drone ile bölgeyi havadan görüntülerken, bir çocuğu fark etti. Fotoğrafçı, çocuğu, daha yakından görüntülemeye çalıştı. Bu sırada üzerinde dolaşan drone gören çocuk korkup kaçmaya başladı. Çocuğun, arkasına dönüp bakarak kaçtığı anlar drone kamerası tarafından görüntülendi.

- Drone' dan korkup kaçan çocuk kamerada
- Drone' dan korkup kaçan çocuk kamerada
- Drone' dan korkup kaçan çocuk kamerada
- Drone' dan korkup kaçan çocuk kamerada
- Drone' dan korkup kaçan çocuk kamerada
- Drone' dan korkup kaçan çocuk kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN

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