Çocuk Dolandırıcısı Titrek Ayhan, Tiki Sayesinde Yakayı Ele Verdi

Adana'da iki çocuğu "babanızı tanıyorum" diyerek kandırıp bisikletlerini çalan Titrek Ayhan lakaplı dolandırıcı, tiki sayesinde yakayı ele verdi. Zanlının benzer suçlardan 27 kaydı olduğu öğrenildi. Ayhan Güldü, suçlamaları reddetmesine rağmen mahkeme tarafınca tutuklandı.

EKMEK ALMAYA GİDİYORDU

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayları, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla ve Seyhan ilçesine bağlı Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 Temmuz günü A.M.A.'yı babası Ayhan A. ekmek almaya gönderdi. Çocuk, ekmek almak için bisikleti ile yola çıktı.

"BEN SENİN BABANI TANIYORUM"

Çocuğun yanına gelen bir kişi "Ben senin babanı tanıyorum. Sen kuşları çok seviyormuşsun, sana muhabbet kuşu getireceğim. Benim de senin kadar kızım var o da bisiklete binmeyi çok seviyor. Onu biraz bisiklete bindirip geri getireyim" diyerek bisikleti alıp bir daha gelmedi.

BABA HEMEN ŞİKAYETTE BULUNDU

Bunun üzerine çocuk babasının yanına giderek olayı anlatı. Babası da hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine şikayette bulundu.

TİKİ ONU ELE VERDİ

Çocuk, polise verdiği bilgide zanlının 55 yaşlarında sürekli gözü seğiren ve omzu oynayan biri olduğunu olduğunu söyledi. Polis bu bilgiler doğrultusunda Türkiye genelinde tiki olan dolandırıcıların fotoğrafını gösterdi. Çocuk, fotoğraflardan zanlının daha önce benzer suçlardan 27 kaydı bulunan Ayhan Güldü olduğunu teşhis etti.

YERİNDE DURMADI, BİR DAHA YAPTI

Polis zanlıyı ararken bu kez Sümer Mahallesinde M.B.isimli bir çocuk, polise başvurarak yanına yaklaşan ve kendisine "Ben senin babanın arkadaşıyım ne kadar büyümüşsün. Bisiklet dükkanı açtım. Bir şey lazım olursa gel yanıma. Bisikletine bir bineyim güzele benziyor. Bende de aynısı var. Beğenirsem satarız arkadaşlara" diyerek bisiklete binip bir daha gelmediğini söyledi. Çocuk, şahsın gözünün seğirdiğini ve omzunu sürekli oynattığını söyledi. Polis, çocuğa Ayhan Güldü'nün fotoğrafını gösterdi. İkinci çocuk da bisikletini alan şahsın Ayhan Güldü olduğunu teşhis etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Çalışmalarına hız veren polis, Güldü'nün Sakarya Mahallesinde olduğunu tespit ederek mahalleye yaptığı baskında zanlıyı yakaladı. Zanlı, emniyete getirilerek sorguya alınırken şahsı çocuklar canlı olarak da teşhis etti. Ancak zanlı, ilk olayı hiç kabul etmeyip ikinci olayda ise bisikleti 400 liraya satın aldığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Zanlının lakabının "Titrek Ayhan" olduğu öğrenildi. Daha öncede Adana'da benzer olaylara karıştığı belirlendi.