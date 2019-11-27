Çocuk doktorları, Emine Erdoğan'ı ziyaret etti

27.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:42

ULUSLARARASI Pediatri Kurumu'nun (IPA-International Pediatric Assocation) İstanbul 'da gerçekleştirdiği ve mülteci çocukların konuşulduğu toplantının ardından 25 ülkeden çocuk doktorlarının bulunduğu IPA üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etti.

IPA yeni dönem başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu öncülüğünde gerçekleşen ziyarette üyeler, göçmenler ve Arakan gibi bölgelere yaptığı ziyaretlerin yanı sıra Müslüman çocukların durumlarını dünyaya duyuran kişi olarak hassasiyet gösterdiği için müteşekkir olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

IPA'nın Amerikalı Başkanı Prof. Dr. Errol Alden, IPA direktörü Kerem Hasanoğlu ve IPA yeni dönem başkanı Prof. Enver Hasanoğlu, IPA Asya, IPA Afrika, IPA Latin Amerika Çocuk Sağlığı Başkanları ile Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun katıldığı kabulde, Emine Erdoğan kurumu kutlarken, bölgesel çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve yerli aşının önemine dikkat çekti.- İstanbul