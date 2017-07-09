Çocuk Diyabet Okulu" İlk Mezunlarını Verdi

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Çocuk Diyabet Okulu" ilk mezunlarını verdi.



"Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı" kapsamında başlatılan eğitime katılan diyabetli çocuk hasta ve aileler, diyabet hastalığının nedenleri, hangi bulgularda hekime başvurmak gerektiği, rutin kontrollerinin önemi konusunda bilgiler aldı.



Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Endokrin Uzmanı Deniz Özalp Kızılay, tüm dünyada ölüme neden olan hastalıklar listesinde 8. sırada yer alan diyabetin Türkiye açısından da hem sağlık hem de sağlığın finansmanı noktasında önemli sorunları beraberinde getirdiğini belirtti.



Tip 1 diyabetin önlenmesini sağlayabilecek etkin bir yöntemin mevcut olmadığını ama basit yaşam tarzı değişiklikleri ile tip 2 diyabet gelişme riskinin azaltılabileceğine işaret eden Kızılay, şunları kaydetti:



"Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak ifade edilen bu kronik hastalık, komplikasyonları dolayısıyla insan vücudunda birçok sistem ve organın olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Diyabet sıklığındaki bu artışın en önemli nedenleri sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve bunlarla ilişkili olarak obezitenin artmasıdır. Biz Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi olarak halkımızı diyabet konusunda bilinçlendirmek için çalışmalara devam edeceğiz."



Verilen eğitimin sonunda diyabet okulundan mezun olmaya hak kazanan çocuklara karneleri verildi.