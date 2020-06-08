Çocuk Destek Merkezinden kaçmak için pencereden atlayan kız hastanelik oldu
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Çocuk Destek Merkezinden kaçmak için pencereden atlayan kız hastanelik oldu

Samsun'da kaldığı Çocuk Destek Merkezinden kaçmak için pencereden atlayan 17 yaşındaki kız hastanelik oldu.

Çocuk Destek Merkezinden kaçmak için pencereden atlayan kız hastanelik oldu
08.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:55

Samsun'da kaldığı Çocuk Destek Merkezinden kaçmak için pencereden atlayan 17 yaşındaki kız hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Destek Merkezinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çocuk Destek Merkezinde kalan 17 yaşındaki N.B. kaçmak için 2. katın penceresinden atladı. Yaralanan kız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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