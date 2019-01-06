Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan, kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı başlıyor." dedi.