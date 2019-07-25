Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Çocuk damadın vurulma anı kameradaANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden çocuk damadının vurulma anı kameraya yansıdı.

Çocuk damadın vurulma anı kamerada
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden çocuk damadının vurulma anı kameraya yansıdı.
Sincan'da 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca düğününde çıkan 'yan bakma' kavgası sonrasında Muhammed G.'nin ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. ise olay yerinden kaçtı. Damadın vurulma anları ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.