Çocuk damadın vurulma anı kamerada
Çocuk damadın vurulma anı kameradaANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden çocuk damadının vurulma anı kameraya yansıdı.
Çocuk damadın vurulma anı kamerada
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kendi düğününde vurularak hayatını kaybeden çocuk damadının vurulma anı kameraya yansıdı.
Sincan'da 16 yaşındaki Hüseyin Furkan Koca düğününde çıkan 'yan bakma' kavgası sonrasında Muhammed G.'nin ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. ise olay yerinden kaçtı. Damadın vurulma anları ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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