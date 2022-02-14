Çocuk bilmeceleri ve cevapları, komik, basit ve zor çocuk bilmeceleri ve cevapları nelerdir?

Okul öncesi dönemden başlayarak her yaşa göre bilmeceler vardır. Çocuk yaştan tutun herkeste merak duygusu oluşturduğu için bilmeceler herkes tarafından sevilir. Bilmeceler internette oldukça fazla aranmaktadır. Biz de bu haberimizde bilmeceler hakkında internette araştırdığınız -Çocuk bilmeceleri ve cevapları nelerdir?- sorusuna cevap vereceğiz. İşte, detaylar.

ÇOCUK BİLMECELERİ VE CEVAPLARI

-Gökte açık pencere, Kalaylı bir tencere. (Ay)

-Bağlarım yürür, Çözerim durur. (Ayakkabı)

-Tay tay gider, üstüne de yeller eser. Ayağı takılırsa, seni yerlerde sürükler. (At)

-Kırlarda dolaşır evini sırtında taşır. (Kaplumbağa)

-Gece gezer, feneri yok; yazı yazar kalemi yok. (Sümüklü böcek)

-Bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.(Limon )

-Aşağıya inerken kıkır kıkır güler, Yukarıya çıkarken şıpır şıpır göz yaşı döker. (Kuyu kovası)

-Havada salkım üzüm, gece odur benim gözüm. (Ampül)

-Kolu var, bacağı yok, Dikdörtgeni var, karesi yok. (Kapı)

-Tarlada biter,

Makine büker,

Sabah akşam

Elimizi yüzümüzü öper.

(Havlu)

-Uzundur ip değil,

Isırır köpek değil.

(Yılan)

-Şişirirsin balon olur, basarsın dert olur. İlk tattığında hoştur, sonrası boştur. (Sakız)

- Bir ağacı oymuşlar, içine dünyayı koymuşlar. (Radyo)

-Benim bir gelinim var her gelenin elini öper. (Kapı Kulpu)

-Buzdolabından çıksa bile yakan şey nedir ? ( Acı biber)

-Sabah erkenden çıkarlar, haberleri yayarlar, onu alır okursun, sen haberdar olursun. (Gazete)

-Pazardan aldım büsbütün, eve geldim dilim dilim. (Mandalina)

-Dumanı tüter, isterse gider, balık değildir, denizde yüzer. (Gemi)

-Özü tatlı, Sözü tatlı, Candan daha kıymetli. (Anne)

-Şehirden şehire koşarım, Köyden köye giderim, fakat hiç hareket etmem. (Yol)

-İçime koydukların anı olur, duvardayken şık durur. Çiviyi görünce yaklaştır, ikimiz bir bütün olur. ( Çerçeve)

- Güneş etrafı yakar,

Çocuklar şapka takar,

İnsanlar terleyince,

Kendini denize atar. (Güneş)

-Değneğin ucunda bir yemiş,

Onu yiyen ölmemiş,

Ramazan'da yemiş,

Orucu bozulmamış. (Dayak)

-En temiz böcek hangisidir ? (Hamamböceği )

- Sıcak evin direği,

Pıt pıt eder yüreği.

Çalışır çabalar,

Eve getirir ekmeği. (Baba)

-Masal masal maskara, eli yüzü kapkara. (Baca)

-On ay yatar, iki ay kalkar, feneri yakar, etrafa bakar. (Ateş böceği)

-Kuyruğu var, canlı değil. Konuşur, ama insan değil. Camı var, pencere değil. (Televizyon)

-Bilene gereksiz,

Bilmeyene yetersiz;

Büyükler söyler,

Küçükler dinler. (Öğüt)

-Kocaman beyaz bir perde. Bilsen neler var içinde. Hikayeler masallar. O perdede oynarlar. (Sinema)

-Sıcacık sarar,

Sevgi ile kucaklar,

Hep yanımızdadır,

Yoktur onun gibi yar. (Anne)

-Sivri başlı bir dede, Şeytana uyar gece, Evlerde çalar çengi, İnsanla eder cengi, Yoktur dedemin dengi. (Sivrisinek)

-Sıra sıra odalar, birbirini kovalar. (Tren)

-Bir kovanda bin arı, bini çalışkan arı, balları baldan tatlı, canları candan tatlı. (Okul, Öğrenci)

-Ayağınla basınca kırt kırt eder. Güneşi görünce eriyip gider. (Kar)

-Yerin altında kırmızı minare ( Havuç )

-Benim bir hayvanım var kuyruğundan uzun burnu var. (Fil)

-Gökte gördüm bir köprü, Rengi var yedi türlü. (Gökkuşağı)

-İçi kırmızı, dışı yeşil. Onu yerim, sanırsın ben bir fil. İçindeki siyah noktalar, beni yerken oyalar. (Karpuz)

-Kumaşları seçerler,

Makas ile biçerler,

Ölçüyü iyi alıp,

Sonra giysi dikerler. (Terzi)

-Yarım kaşık duvara yapışık. (Kulak)

-Benim bir demirim var, leylek gibi ağzı var? (Makas)

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